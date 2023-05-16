Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 65,2 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. По итогам октября 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 61,56 до 65,18 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 59,43 до 64,82 руб., в Нижнем Тагиле — с 63,32 до 65,4 руб., в Каменске-Уральском — с 65,68 до 66,14 руб., в Серове — с 64,83 до 67,94 руб., в Первоуральске — с 60,14 до 63,49 руб.