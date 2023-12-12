«Россети» — МЭС Урала модернизировали измерительное оборудование на питающей юг Пермского края подстанции

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали панели релейной защиты и ...17.08.2021 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали систему релейной защиты и автоматики на двух подстанциях Пермского края
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала комплексы релейной защиты и ...05.07.2021 «Россети ФСК ЕЭС» установили новые трансформаторы тока и напряжения на подстанции «Ижевск»
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2021. На подстанции 220 кВ «Ижевск» установлены новые трансформаторы тока и напряжения 110 кВ ...21.06.2021 «Россети ФСК ЕЭС» смонтировали новые трансформаторы тока на подстанции «Первоуральская»
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. На подстанции 220 кВ «Первоуральская» в Свердловской области специалисты «Россети ФСК ...24.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали оборудование на ключевом центре питания Нижневартовска и нефтедобывающих объектов НК «Роснефть»
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» модернизировала систему противоаварийной автоматики на ...