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«Россети» — МЭС Урала модернизировали измерительное оборудование на питающей юг Пермского края подстанции

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали подстанцию 220 кВ «Светлая», участвующую в выдаче мощности Воткинской ГЭС и электроснабжении южных районов Пермского края. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

На подстанции установили три новых трансформатора тока 6 кВ и три трансформатора напряжения 110 кВ, которые повысят надежность работы измерительных приборов, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. Все оборудование российского производства с высокими эксплуатационными характеристиками и сроком службы не менее 30 лет.

Также для повышения эффективности работы подстанционного оборудования в 2023 году энергетики заменили опорно-стержневую изоляцию.
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