«Россети» — МЭС Урала установили цифровую защиту на пяти крупных центрах питания энергосистемы Удмуртии

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали панели релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанциях 500 кВ «Удмуртская», 220 кВ «Садовая», «Позимь», «Сива» и «Ижевск». Об этом сообщает группа связей с общественностью компании.



Объекты, где установили 12 современных микропроцессорных комплексов РЗА, задействованы в электроснабжении Ижевска и Воткинска, значимых промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Также они участвуют в выдаче мощности Ижевских ТЭЦ и расположенных в соседних регионах электростанций — Нижнекамской и Воткинской ГЭС, Кармановской ГРЭС.



Новые устройства произведены в России, имеют высокие эксплуатационные характеристики и срок службы не менее 25 лет. Это гарантирует защиту отходящих линий электропередачи и подстанционного оборудования от коротких замыканий и повышает надежность электроснабжения республики и энергетических связей с соседними регионами.