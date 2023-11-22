«Россети» — МЭС Урала установили цифровую защиту на пяти крупных центрах питания энергосистемы Удмуртии

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили на подстанции 500 кВ «Пересвет» ...11.07.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала установили новые изоляторы на подстанциях в Удмуртии
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали установку опорно-стержневой ...10.11.2021 Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали комплексы релейной защиты и автоматики в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили модернизацию ...17.08.2021 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали систему релейной защиты и автоматики на двух подстанциях Пермского края
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала комплексы релейной защиты и ...19.07.2021 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» начали монтаж микропроцессорных защит на подстанциях Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2021. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начали монтаж современных ...