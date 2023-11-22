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«Россети» — МЭС Урала установили цифровую защиту на пяти крупных центрах питания энергосистемы Удмуртии

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали панели релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанциях 500 кВ «Удмуртская», 220 кВ «Садовая», «Позимь», «Сива» и «Ижевск». Об этом сообщает группа связей с общественностью компании.

Объекты, где установили 12 современных микропроцессорных комплексов РЗА, задействованы в электроснабжении Ижевска и Воткинска, значимых промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Также они участвуют в выдаче мощности Ижевских ТЭЦ и расположенных в соседних регионах электростанций — Нижнекамской и Воткинской ГЭС, Кармановской ГРЭС.

Новые устройства произведены в России, имеют высокие эксплуатационные характеристики и срок службы не менее 25 лет. Это гарантирует защиту отходящих линий электропередачи и подстанционного оборудования от коротких замыканий и повышает надежность электроснабжения республики и энергетических связей с соседними регионами.
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