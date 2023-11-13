Компания «Атомстройкомплекс» продолжит реконструкцию и приспособление архитектурных памятников в Екатеринбурге под современные нужды

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев рассказал о памятниках, которые были отреставрированы в уральской столице в этом году. На пресс-конференции, прошедшей сегодня в Екатеринбурге, он пообещал продолжать практику реконструкции знаковых для города зданий и приспособления их под современные нужды.



«В этом году мы завершили работы по реконструкции усадьбы П. Шумкова. Теперь на втором этаже там расположилась современная клиника, на первом — культурный центр. Кроме этого, специалисты компании провели реконструкцию Дома И. А. Сяно. Там теперь будет находиться Демидовский фонд. Это была сложная и интересная реконструкция, и мы взялись за нее по просьбе первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и при поддержке регионального правительства», — рассказал Валерий Ананьев.



Он также рассказал, что недавно специалисты компании «Атомстройкомплекс» провели реконструкцию вестибюля корпуса отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО на улице Воеводина, 5.



«Это здание — тоже объект культурного наследия. Мы выполнили там ремонт входной группы, обновили гардероб, установили участок гранитного покрытия, сохранили уникальные интерьерные элементы, оригинальные чугунные плиты на полу и кованый плинтус», — добавил генеральный директор девелопера.



В планах компании на 2024 год — восстановить дом Шмидена, который расположен рядом с усадьбой П. Шумкова, и создать из двух зданий единый ансамбль.



«И также сейчас присматриваем другие объекты для восстановления, которые можно будет выполнять в следующие периоды. Мы планируем делать все, чтобы приспособление и реконструкция памятников в нашем городе продолжались», — заявил Валерий Ананьев.



Глава компании-девелопера также отметил, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в закон об объектах культурного наследия, благодаря которым был упрощен порядок ремонта на исторических объектах. Он подчеркнул, что данную нормативную базу будет необходимо корректировать и дальше, чтобы инвесторам и строителям было интересно и удобно работать с памятниками и приспосабливать их к современным нуждам.