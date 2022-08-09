«Атомстройкомплекс» планирует завершить реставрацию внутренней отделки усадьбы Шумкова к началу марта

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» частично завершили отделочные работы в реставрируемой усадьбе Шумкова в Екатеринбурге. Так, на втором этаже дома специалисты уже установили оборудование медицинского центра, а на первом этаже мастера воссоздают ажурные узоры из гипса по специальному проекту. Работы планируется завершить в конце февраля — начале марта, сообщает пресс-служба девелопера.
Задача строителей — воссоздать торжественный интерьер XIX века усадьбы, построенной в 1840 году. Над изготовлением лепнины работают одни из лучших в Екатеринбурге художников-скульпторов, которые принимали участие в реконструкции дома Севастьянова.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Помимо реставрации, мастера должны приспособить историческое здание под современные нужды. После обновления в усадьбе откроется многофункциональный культурный центр.
Параллельно специалисты работают над проектом реконструкции дома Шмидена — в нем планируется разместить выставочное пространство и творческие студии. Оба здания объединят крытой галереей. Функционал объединенного пространства планируют сделать максимально гибким, чтобы в новом центре можно было проводить киносеансы, мини-концерты, организовывать работу танцевальных и иных кружков, проводить выставки. «Атомстройкомплекс» планирует использовать площадку в том числе и для реализации корпоративных проектов.
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