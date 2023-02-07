«Атомстройкомплекс» завершает реконструкцию усадьбы Шумкова в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» приступила к финальному этапу работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения — усадьбы Шумкова, расположенной на улице Красноармейской.



Как сообщает пресс-служба девелопера, компания «Атомстройкомплекс», которая занимается восстановлением и приспособлением памятника архитектуры XIX века, приступила к финишной отделке цокольного и первого этажа, где разместятся помещения культурного центра. Работы на третьем этаже уже завершены — его занимает медицинский центр «Здрава».





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



По словам генерального директора компании «Атомстройкомплекс» заслуженного строителя РФ Валерия Ананьева, застройщик придерживается комплексного подхода в развитии города. Он отмечает, что это подразумевает не только строительство нового жилья, но и сохранение культурного наследия, приспособление исторических зданий к современным нуждам, развитие социальной инфраструктуры.



«Улица Красноармейская — наш первый крупный объект. Несмотря на то, что жилой квартал здесь построен больше 20 лет назад, мы постоянно возвращаемся к этой локации, стремимся обогатить ее, сделать еще комфортнее и современнее. Квартал, безусловно, стал удобнее со строительством здесь фитнес-центра, офисного здания, пешеходной прогулочной улицы. Восстановление и приспособление исторических объектов даст жителям квартала новые возможности, позволит получать еще больше услуг в шаговой доступности от дома», — отмечает В. Ананьев.



Уточняется, что в планах «Атомстройкомплекса» восстановление всего исторического ансамбля, который включает помимо усадьбы Шумкова еще и дом Шмидена — по нему сейчас ведутся проектные работы. В комплексе появится многофункциональный культурный центр, нацеленный на всестороннее развитие человека: сохранение и приумножение здоровья, раскрытие творческих способностей, поддержание хорошей физической формы. Объект также станет площадкой и для проведения корпоративных мероприятий компании.