«Атомстройкомплекс» завершил этап реконструкции усадьбы Шумкова в Екатеринбурге для многопрофильного медицинского центра

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. «Атомстройкомплекс» приступил к первому этапу благоустройства улицы Красноармейской. ...16.05.2023 «Атомстройкомплекс» завершает реконструкцию усадьбы Шумкова в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» приступила к финальному этапу работ по реконструкции ...07.02.2023 «Атомстройкомплекс» планирует завершить реставрацию внутренней отделки усадьбы Шумкова к началу марта
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» частично завершили отделочные работы в ...11.08.2022 «Атомстройкомплекс» установил 20 новых скамеек на улице Красноармейской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Компания «Атомстройкомплекс» ко Дню строителя установила 20 новых скамеек на ул. ...27.12.2021 «Атомстройкомплекс» к Новому году украсил главный офис и территорию у строительных объектов в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2021. Компания «Атомстройкомплекс» в преддверии Нового года украсила свой главный офис и ...