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13.11.2023

«Атомстройкомплекс» завершил этап реконструкции усадьбы Шумкова в Екатеринбурге для многопрофильного медицинского центра

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» завершили первый этап реконструкции исторического здания усадьбы П. Шумкова. Теперь в здании по улице Красноармейской, 37б открылся многопрофильный медицинский центр, сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» завершил этап реконструкции усадьбы Шумкова в Екатеринбурге для многопрофильного медицинского центра

Учреждение на втором этаже восстановленного объекта культурного наследия регионального значения уже начало прием пациентов. На первом и цокольном этажах идет оснащение помещения культурного центра.

«Приспособление исторических объектов к современной жизни дает новые возможности для развития тихого центра Екатеринбурга. С появлением медицинского центра жители квартала на улице Красноармейской, а также сотрудники расположенных рядом офисов смогут получать больше услуг в шаговой доступности. Инфраструктура пешеходной зоны уже включает фитнес-центр, офисное здание, магазины и кафе. Теперь здесь доступны и медицинские услуги экспертного класса. В многопрофильном центре можно получить консультации терапевта и профильных специалистов, пройти комплексное обследование», — рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

«Атомстройкомплекс» завершил этап реконструкции усадьбы Шумкова в Екатеринбурге для многопрофильного медицинского центра

Напомним, что компания «Атомстройкомплекс» планирует восстановить весь исторический архитектурный ансамбль на улице Красноармейской. Дома в квартале уральский девелопер построил 20 лет назад, однако продолжает развивать территорию. По инициативе компании улица Красноармейская стала пешеходной и была благоустроена. В этом году здесь высадили более 2 тыс. многолетних растений и декоративных злаков, около 5 тыс. разнообразных кустарников.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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