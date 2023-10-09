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На Среднем Урале самый сильный кадровый голод наблюдается в розничной торговле и автомобильном бизнесе

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В Свердловской области на протяжении последних трех месяцев сохраняется низкий уровень конкуренции среди соискателей. Так, по данным за ноябрь этого года, на одну вакансию в регионе приходится всего 2,5 активного резюме. С начала года этот показатель снизился на 0,7 пункта.

Согласно исследованию hh.ru, нормой считается уровень конкуренции в четыре пункта. Показатель ниже трех-четырех резюме на вакансию говорит о дефиците людей, выше — об избытке. Таким образом, сегодня рынок труда Свердловской области по-прежнему испытывает нехватку кадров.

Самый сильный кадровый голод в регионе в ноябре отмечался в сферах с массовым наймом. Недостаток работников ощущался в отраслях «Розничная торговля», «Автомобильный бизнес» (по 1,4 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (1,6), «Строительство и недвижимость», «Производство, сервисное обслуживание», «Медицина, фармацевтика» (1,9 по всем трем).

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, разрыв между спросом и предложением на рынке труда сохраняется. При сравнении ноября 2023 года с тем же периодом прошлого года отмечается усиление дефицита: hh.индекс уменьшился на 1,1 пункта.
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