На Среднем Урале самый сильный кадровый голод наблюдается в розничной торговле и автомобильном бизнесе

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. По итогам сентября 2023 года на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 ...05.07.2023 Уровень конкуренции среди соискателей на Среднем Урале обновил исторический минимум
Уровень конкуренции среди соискателей в Свердловской области в июне 2023 года обновил минимум, опустившись до 2,2 ...05.07.2023 Уровень конкуренции среди соискателей на Среднем Урале обновил исторический минимум
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Уровень конкуренции среди соискателей в Свердловской области в июне 2023 года обновил ...12.12.2022 В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...