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Администрации Белоярского и Сысерти могут получить право утверждать правила землепользования и застройки

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Право утверждать нормативы градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки в Белоярском и Сысертском городских округах может быть передано местным администрациям. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

«Местные нормативы градостроительного проектирования, в том числе изменения в них, и правила землепользования и застройки, в том числе изменения в них, утверждаются местной администрацией», — говорится в документе. В настоящее время эти полномочия находятся у муниципальных дум.

Закон под названием «Об особенностях утверждения в отдельных муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, местных нормативов градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки» вступит в силу со дня его опубликования.

Свердловский закон от 19 апреля 2022 года № 38-03 «Об особенностях утверждения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» местных нормативов градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки» утратит силу с этого же момента.
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