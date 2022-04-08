Администрации Белоярского и Сысерти могут получить право утверждать правила землепользования и застройки

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. В Законодательное собрание Свердловской области внесен законопроект, согласно которому ...19.06.2018 Екатеринбургская городская дума утвердила новые правила землепользования и застройки
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Большинство депутатов Екатеринбургской городской думы (ЕГД) проголосовали за принятие ...23.05.2017 Свердловские депутаты вернули Екатеринбургу часть градостроительных полномочий
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2017. Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении ...08.06.2015 В Екатеринбурге разрабатывают муниципальные нормативы градостроительного проектирования
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2015. Администрация Екатеринбурга и совет НП СРО «Гильдия строителей Урала» обсудили первую ...29.03.2013 В Екатеринбурге будут изменены правила землепользования и застройки
В Екатеринбурге изменены правила землепользования и застройки. Участники публичных слушаний одобрили изменения, ...