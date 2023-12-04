Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в холода

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются аномально холодная погода и ...04.12.2023 В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются аномально холодная погода и ...01.07.2022 В Екатеринбурге на заседании оперштаба обсудили вопросы обеспечения бесперебойной работы предприятий транспорта и ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. В Екатеринбурге под руководством главы города Алексея Орлова состоялось заседание ...29.12.2020 Синоптики прогнозируют аномальные холода на Среднем Урале в новогоднюю ночь
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. В Свердловской области, по прогнозам синоптиков, ожидается аномально холодная погода с ...09.06.2020 В Свердловской области ввели ограничения на передвижение большегрузного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2020. В Свердловской области из-за жаркой погоды установлены ограничения на передвижения по ...