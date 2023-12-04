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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в холода

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в холода. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Члены штаба будут в режиме текущего времени принимать оперативные меры для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта.

Напомним, что в Свердловской области в ближайшие дни прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов.
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