Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в холода

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УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. В Екатеринбурге под руководством главы города Алексея Орлова состоялось заседание ...

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