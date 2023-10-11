В Екатеринбурге досрочно отремонтировали участок Кольцовского тракта длиной в 6,4 км

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Екатеринбурге завершен ремонт нескольких участков автодорог, ведущих к спортивным ...11.10.2023 Около 1 млрд рублей на ремонт социально значимых дорог в Свердловской области направили в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по поручению ...13.09.2023 Специалисты компании «Атомстройкомплекс» за летний сезон отремонтировали в Екатеринбурге более 60 тыс. кв. метров дорожного полотна
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» в течение летнего сезона отремонтировали более ...10.07.2023 Первый этап пройден
В Свердловской области завершился первый этап ремонта дорог в рамках нацпроекта БКД ...18.08.2021 В Екатеринбурге досрочно завершили ремонт Блюхеровского моста
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2021. В Екатеринбурге досрочно завершили ремонт Блюхеровского моста, сообщает пресс-служба ...