В Екатеринбурге досрочно отремонтировали участок Кольцовского тракта длиной в 6,4 км

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Участок автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово с 4 по 11 км отремонтировали с опережением графика. Работы должны были начаться в 2024 году, сообщили в департаменте информполитики региона.



«Изначально ремонт на этом отрезке планировался в 2024 году. Но благодаря средствам, привлеченным главой региона Евгением Куйвашевым из федерального бюджета, работы на этом и еще шести участках региональных дорог удалось начать уже в этом году», — рассказали в департаменте.



На участке дороги длиной в 6,4 км заменили 179 тыс. кв. м. дорожного покрытия, нанесли разметку термопластиком со стеклянными микросферами, установили новые бортовые камни и новые дорожные павильоны.