«Россети» — МЭС Урала повысили надежность противогрозовой защиты магистральных ЛЭП в Сургутском районе Югры

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтировали 44 контура заземления на четырех линиях электропередачи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



Работы, благодаря которым повысилась надежность энергопередачи, проведены на линиях сверхвысокого напряжения двух «гигантов», входящих в топ-5 крупнейших тепловых электростанций России, — 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Трачуковская» и «Сургутская ГРЭС-1 — Трачуковская», запитывающих Нижневартовский район Югры, а также 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Кирилловская», передающей энергию в Ямало-Ненецкий автономный округ.



Также отремонтировано оборудование, предназначенное для отвода в землю импульсных токов и снижения воздействия импульсных перенапряжений на изоляцию проводов, — контуры заземления на ЛЭП 220 кВ «Сомкинская — Полоцкая — 1, 3 цепи», которая является одним из ключевых объектов сургутского электроснабжения и близлежащих предприятий нефтяной и газовой промышленности.