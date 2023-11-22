«Россети» — МЭС Урала повысили надежность противогрозовой защиты магистральных ЛЭП в Сургутском районе Югры

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили на подстанции 500 кВ «Пересвет» ...08.09.2023 «Россети» — МЭС Урала повысили надежность ЛЭП «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская» в ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. «Россети» — МЭС Урала заменили более 300 нижних узлов на 180 опорах на линии ...07.10.2022 «Россети ФСК ЕЭС» усилили грозовую защиту 13 ЛЭП в Ханты-Мансийском автономном округе
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» усилили контуры заземления на 13 линиях электропередачи ...15.09.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют линию электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская»
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила второй этап реконструкции линии электропередачи ...20.03.2019 ФСК ЕЭС подготовила линию электропередачи «Сургутская ГРЭС-1 — Трачуковская» к паводковому периоду
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2019. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») выполнила монтаж ледовой защиты опор линии ...