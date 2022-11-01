«Россети» — МЭС Урала провели ремонт линии электропередачи 500 кВ «Курчатовская — Исеть»

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...07.10.2022 «Россети ФСК ЕЭС» усилили грозовую защиту 13 ЛЭП в Ханты-Мансийском автономном округе
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» усилили контуры заземления на 13 линиях электропередачи ...16.08.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали ЛЭП между Прикамьем и Средним Уралом
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали линию электропередачи 500 кВ «Северная — ...02.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» провели модернизацию линии электропередачи «Белоярская АЭС — Мраморная»
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили работы по модернизации линии ...15.02.2019 ФСК ЕЭС устанавливает новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче мощности Белоярской АЭС
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ФСК ЕЭС устанавливает новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче ...