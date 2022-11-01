УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:28

«Россети» — МЭС Урала провели ремонт линии электропередачи 500 кВ «Курчатовская — Исеть»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Энергетики осуществили модернизацию линии электропередачи 500 кВ «Курчатовская — Исеть». Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.

«Россети» — МЭС Урала провели ремонт линии электропередачи 500 кВ «Курчатовская — Исеть»
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

ЛЭП участвует в выдаче мощности Белоярской атомной электростанции, чья мощность составляет около 16% генерации электроэнергии Свердловской области.

«В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на линии выполнили работы по ремонту опор и контура заземления, которые предназначаются для отвода в землю импульсных токов, возникающих в результате перенапряжений от прямого удара молнии в опоры или грозозащитные тросы, а также для снижения воздействия импульсных перенапряжений на изоляцию проводов линии.
Также на линии установлены новые птицезащитные устройства, которые препятствуют посадке птиц на опоры и вынуждают их искать более безопасные места для отдыха и гнездования», — говорится в сообщении.

Линия электропередачи 500 кВ «Курчатовская — Исеть» служит для обеспечения передачи электроэнергии от Белоярской АЭС на подстанцию 500 кВ «Исеть». Ее протяженность составляет более 90 км.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.11.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП для повышения надежности Южноуральской ГРЭС

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...

07.10.2022 «Россети ФСК ЕЭС» усилили грозовую защиту 13 ЛЭП в Ханты-Мансийском автономном округе

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» усилили контуры заземления на 13 линиях электропередачи ...

16.08.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали ЛЭП между Прикамьем и Средним Уралом

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали линию электропередачи 500 кВ «Северная — ...

02.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» провели модернизацию линии электропередачи «Белоярская АЭС — Мраморная»

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили работы по модернизации линии ...

15.02.2019 ФСК ЕЭС устанавливает новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче мощности Белоярской АЭС

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ФСК ЕЭС устанавливает новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы
Архив новостей
Сентябрь 2023 (465)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18