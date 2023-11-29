Участок на 27 км Тюменского тракта в сторону Екатеринбурга закрыт для движения из-за ДТП

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Участок автотрассы Екатеринбург — Тюмень на 27 километре закрыт для движения в сторону столицы Среднего Урала. Причиной стало массовое ДТП, сообщает официальный Telegram-канал Управления ГИБДД по Свердловской области.



«По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств, два из которых грузовые, вследствие чего движение в сторону Екатеринбурга ограничено», — указано в сообщении ведомства.



Ранее Госавтоинспекция сообщала, что в связи с наступлением аномальных холодов сотрудники дорожной полиции несут службу в усиленном режиме (круглосуточно патрулируют свердловские автотрассы).