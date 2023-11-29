Участок на 27 км Тюменского тракта в сторону Екатеринбурга закрыт для движения из-за ДТП

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с 89 по 79 км (от Полевского до ...29.11.2023 Госавтоинспекция из-за гололеда перекрыла участок ЕКАД
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Челябинского до Полевской ...23.11.2023 Госавтоинспекция частично ограничила движение транспорта на участке Серов — Североуральск — Ивдель в обоих направлениях
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. В связи с неблагоприятной погодной обстановкой движение грузового и пассажирского ...09.09.2021 На 192-м километре трассы М-5 частично ограничено движение в сторону Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. На 192-м километре трассы ведется устройство съездов и примыкания на ЕКАД. В связи с ...03.03.2014 В Петербурге после обрушения на дорожной развязке перекрыли движение по М-10
Сотрудники ГИБДД перекрыли дорожное движение по трассе М-10 в Санкт-Петербурге в сторону Москвы из-за обрушения, ...