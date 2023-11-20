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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился обеспечить горячим питанием и пунктами обогрева дорожных рабочих и водителей спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на совещании с главами администраций районов распорядился организовать горячее питания и пункты обогрева для коммунальщиков, занимающихся очисткой города от снега. Сегодня на уборку улиц и дорог вышло 169 рабочих и 162 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вчерашний день побил рекорд по среднесуточной температуре 1969 года. И сегодня, судя по прогнозу, будет побит очередной. Поэтому необходимо в первую очередь подумать о людях, которые работают на улице, и создать им комфортные условия», — заявил градоначальник.

Несмотря на погодные условия, коммунальщики продолжают уборку города. За прошедшие сутки на полигоны было вывезено почти 5 тыс. т снега. На улицах работали 515 коммунальщиков и 304 спецмашины. Для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано более 4 т противогололедных материалов и 71 т фракционного песка.
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