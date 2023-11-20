Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился обеспечить горячим питанием и пунктами обогрева дорожных рабочих и водителей спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...25.10.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...24.02.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега выйдут 366 рабочих и 204 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2022. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега и снежной массы будут выведены 366 ...21.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 21 февраля выйдет 356 рабочих и 171 единица спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. На очистку улиц и дорог Екатеринбурга от снега сегодня будет выведено 356 рабочих и 171 ...17.02.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга выведут 330 дорожных рабочих и 173 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. На уборку тротуаров и дорог Екатеринбурга сегодня будет выведено 330 дорожных рабочих и ...