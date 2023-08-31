В Свердловской области частные дома с начала года подорожали почти на 20%

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В Свердловской области средняя стоимость частных домов с апреля выросла на 1,6%

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УрБК, Челябинск, 21.04.2023. Средняя цена на частные дома в Челябинской области составляет 4 млн 628 тыс. 326 руб. За I ...