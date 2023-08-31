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В Свердловской области частные дома с начала года подорожали почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В Свердловской области средняя стоимость частных домов составляет 5,6 млн руб. С начала года этот показатель вырос на 19,8%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Лидерами по стоимости коттеджей и дач среди регионов России стали Москва (25,7 млн руб.), Санкт-Петербург (19,2 млн руб.), Московская область (14,9 млн руб.), Ямало-Ненецкий АО (13,2 млн руб.) и Дагестан (12,6 млн руб.).

Согласно исследованию, наиболее доступные индивидуальные дома находятся в Курганской области, где они стоят около 3 млн руб., уступая столичным объектам в 8,6 раза.
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