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Средняя стоимость аренды частных домов на Южном Урале за лето снизилась на 15%

УрБК, Челябинск, 04.09.2023. Средняя стоимость аренды коттеджей и дач в Челябинской области в августе составила 41 тыс. 648 руб. за месяц. С апреля этот показатель снизился на 15%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Согласно исследованию, аренда индивидуальных домов с весны подорожала в 49 регионах РФ из 82, подешевела — в 33. Сильнее всего она прибавила в цене на Алтае (+36,9%), в Адыгее (+32,4%) и Свердловской области (+32,4%). Наибольшее снижение стоимости аренды, в свою очередь, показали частные дома в Хакасии (-30,6%), Забайкальском крае (-26,1%) и Пензенской области (-24,7%).

В среднем по стране аренда индивидуальных домов с апреля по август подорожала на 4,3%, до 34 тыс. руб. за месяц.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, повышение цен объясняется летним сезоном и общим ростом ставок в сегменте арендного жилья из-за снижающейся доступности приобретения жилья в собственность.
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