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Чистая прибыль банковского сектора РФ в III квартале составила почти 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.12.2023. Чистая прибыль банковского сектора в России в III квартале 2023 года составила 940 млрд руб. Это на 17% превышает результат предыдущего квартала. Об этом говорится в аналитическом обзоре ЦБ «Банковский сектор».

Согласно данным регулятора, увеличение основной прибыли объясняется активным наращиванием кредитования, а также получением больших доходов по корпоративным кредитам с плавающими ставками.

Объем портфеля корпоративных кредитов в стране в июле-сентябре этого года составил 70,5 трлн руб., увеличившись на 5,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Темпы роста ипотеки достигли крайне высоких 10,8% (предыдущий максимум за последние пять лет — 8,7% в IV квартале 2020 года). В Банке России это объясняют стремлением населения взять ипотеку из-за опасений дальнейшего роста цен на жилье на фоне волатильности курса рубля и повышения инфляционных ожиданий, а также из-за анонсированного увеличения первоначального взноса по программам господдержки до 20%.

Помимо этого, ускорился рост потребкредитования. В III квартале этого года он составил 5,9% против 4,5% в предыдущем квартале. Причиной этого стало сохранение повышенного спроса со стороны населения летом из-за отпускных расходов и в связи с началом учебного года.
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