Чистая прибыль банковского сектора РФ в III квартале составила почти 1 трлн рублей

Объем портфеля корпоративных кредитов в России в октябре 2023 года составил 71,5 трлн руб., увеличившись по сравнению с ...23.11.2023 Прибыль банковского сектора в РФ в октябре снизилась на 13%
УрБК, Москва, 23.11.2023. Объем портфеля корпоративных кредитов в России в октябре 2023 года составил 71,5 трлн руб., ...20.10.2023 Прибыль банковского сектора в РФ за месяц сократилась на 16%
УрБК, Москва, 20.10.2023. Чистая прибыль банковского сектора в России в сентябре составила 296 млрд руб., что на 16% ...20.10.2023 Объем выданных ипотечных кредитов в России за месяц вырос на 12%
УрБК, Москва, 20.10.2023. Ипотечный портфель в России за сентябрь вырос на 4,2% (в августе — на 3,7%), а с начала года ...07.11.2019 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 9 месяцев сократилась на 4%
УрБК, Москва, 07.11.2019. По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль ВТБ по МСФО уменьшилась на 4% по сравнению с ...