Чистая прибыль банковского сектора РФ в III квартале составила почти 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.12.2023. Чистая прибыль банковского сектора в России в III квартале 2023 года составила 940 млрд руб. ...23.11.2023 Прибыль банковского сектора в РФ в октябре снизилась на 13%
Объем портфеля корпоративных кредитов в России в октябре 2023 года составил 71,5 трлн руб., увеличившись по сравнению с ...23.11.2023 Прибыль банковского сектора в РФ в октябре снизилась на 13%
УрБК, Москва, 23.11.2023. Объем портфеля корпоративных кредитов в России в октябре 2023 года составил 71,5 трлн руб., ...20.10.2023 Прибыль банковского сектора в РФ за месяц сократилась на 16%
УрБК, Москва, 20.10.2023. Чистая прибыль банковского сектора в России в сентябре составила 296 млрд руб., что на 16% ...07.11.2019 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 9 месяцев сократилась на 4%
УрБК, Москва, 07.11.2019. По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль ВТБ по МСФО уменьшилась на 4% по сравнению с ...