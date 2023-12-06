Официальный курс доллара США вырос на 1,2 руб., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 07.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2023 года. Курс доллара США вырос на 1,20 руб., до 92,78 руб., евро — на 1,00 руб., до 100,13 руб.