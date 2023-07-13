УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:57

Аналитики Центробанка отмечают замедление роста экономики РФ в IV квартале 2023 года

УрБК, Москва, 06.12.2023. Специалисты департамента исследований и прогнозирования Банка России пришли к выводу, что в IV квартале текущего года в РФ замедлился рост экономики. Такие выводы опубликованы в макроэкономическом бюллетене «О чем говорят тренды» за декабрь 2023 года.

Специалисты отмечают, что рост экономики при этом все равно остался выше траектории сбалансированного роста.

«Оперативные данные свидетельствуют о замедлении роста российской экономики в IV квартале. При этом сохранились оптимистичные ожидания бизнеса на ближайший год и высокий уровень потребительского оптимизма», — сообщается в докладе.

В докладе также отмечается, что «качественное отличие текущего эпизода повышения ключевой ставки от периодов 2014 и 2022 годов — высокий оптимизм населения относительно будущих доходов».

«Повышение ставки в 2014 и 2022 годах происходило на фоне роста неопределенности в экономике, что в том числе отражалось в резком ухудшении потребительских настроений и охлаждении спроса. В настоящее время экономика не сталкивается с резким изменением внешних и внутренних условий, а ситуация на рынке труда поддерживает ожидания дальнейшего роста доходов. Это замедляет реакцию спроса на ужесточение ДКП», — поясняется в документе ситуация с влиянием ключевой ставки на спрос.

Эксперты также отметили, что в совокупности все вышеперечисленные тенденции приводят к тому, что замедляется переход к сберегательной модели поведения. Чтобы рост спроса больше соответствовал возможностям расширения предложения, по мнению аналитиков, может потребоваться продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.07.2023 ЦБ: Рост потребительских цен в России закрепляется на уровне более 4%

УрБК, Москва, 13.07.2023. Рост потребительских цен в России набирает большую устойчивость и закрепляется на уровне от ...

09.06.2023 Темпы роста экономической активности в России оказались выше прогнозируемых

УрБК, Москва, 09.06.2023. Экономическая активность в России растет быстрее, чем прогнозировал в апреле Центральный ...

02.09.2021 ЦБ отмечает замедление темпов роста российской экономики

Аналитики Банка России отмечают замедление темпов роста экономики РФ в июле-августе текущего года. Об этом говорится в ...

23.10.2020 Банк России улучшил прогноз по росту розничного кредитования в 2020 году до 13-16%

УрБК, Москва, 23.10.2020. Центробанк РФ изменил свой прогноз по росту розничного кредитования россиян в 2020 году до ...

19.06.2014 ЦБ: во втором полугодии ожидается умеренное повышение ставок по кредитам

УрБК, Москва, 19.06.2014. Ставки по рублевым кредитам конечным заемщикам будут умеренно повышаться на фоне сохранения ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года08.11.2023В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
Архив новостей
Декабрь 2023 (134)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18