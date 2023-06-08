ММК со следующего года расширит социальный пакет для сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Свердловской области смогут ...03.10.2017 Собрание акционеров ММК одобрило выплату дивидендов за I полугодие 2017 года
УрБК, Магнитогорск, 03.10.2017. Собрание акционеров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) большинством ...13.03.2017 АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам на 1-1,25 п.п.
УрБК, Москва, 13.03.2017. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снизило ставки по ипотечным кредитам на ...27.02.2017 АИЖК снизило ставки по ипотечным программам на 0,5 п.п.
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2017. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снизило ставки по всем ипотечным ...13.04.2015 Власти готовы субсидировать половину ежемесячного платежа по рублевому ипотечному кредиту
УрБК, Москва, 13.04.2015. Власти РФ предлагают субсидировать ипотеку социально не защищенных граждан, при этом ...