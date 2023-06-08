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Вчера, 13:58

ММК со следующего года расширит социальный пакет для сотрудников

УрБК, Магнитогорск, 06.12.2023. Со следующего года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) будет частично компенсировать проценты по ипотечным кредитам для своих работников. Решение о расширении соцпакета для сотрудников Группы компаний приняло руководство предприятия.

«С 2024 года воспользоваться компенсацией могут работники Группы ПАО «ММК» в возрасте до 40 лет включительно, отработавшие в Группе не менее года с момента последнего трудоустройства, имеющие или планирующие взять ипотечный кредит для приобретения жилья в городе Магнитогорске», — говорится в сообщении пресс-службы металлургического холдинга.

Так, работодатель будет компенсировать работнику до 50% платежей, предусмотренных к выплате по ипотечному кредиту, но не более 20 тыс. руб. в месяц, или до 240 тыс. руб. в год. Планируется, что данная программа будет действовать в течение пяти лет.
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