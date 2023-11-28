В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов за год выросло на 64%

УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По ...02.08.2023 Число выданных ипотечных кредитов в РФ за квартал выросло на 38%
УрБК, Москва, 02.08.2023. Количество выданных во II квартале 2023 года ипотечных кредитов выросло на 38% по сравнению с ...07.12.2022 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке за месяц снизилось на 27%
Число выданных в октябре 2022 года ипотечных кредитов на первичном рынке жилья в Свердловской области снизилось на 27% ...07.12.2022 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке за месяц снизилось на 27%
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Число выданных в октябре 2022 года ипотечных кредитов на первичном рынке жилья в ...03.12.2020 Число выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале в октябре выросло на 61%
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2020. По итогам октября 2020 года в Свердловской области выдали 6,5 тыс. ипотечных кредитов. ...