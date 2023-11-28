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В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов за год выросло на 64%

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области в январе-октябре 2023 года было выдано 63 тыс. 110 ипотечных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 64%, за два года — на 16%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Лидерами по годовому росту числа выданных ипотечных кредитов стали республики Тыва (в три раза), Дагестан, Алтай, Северная Осетия и Адыгея (в два раза).

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, 2023 год для рынка ипотечного жилищного кредитования стал вполне успешным. Так, по итогам 10 месяцев число выданных кредитов в большинстве регионов РФ превышает показатели прошлых лет.
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