В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов за год выросло на 64%

В Свердловской области в январе-октябре 2023 года было выдано 63 тыс. 110 ипотечных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 64%, за два года — на 16%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Лидерами по годовому росту числа выданных ипотечных кредитов стали республики Тыва (в три раза), Дагестан, Алтай, Северная Осетия и Адыгея (в два раза).



По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, 2023 год для рынка ипотечного жилищного кредитования стал вполне успешным. Так, по итогам 10 месяцев число выданных кредитов в большинстве регионов РФ превышает показатели прошлых лет.