В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском ...17.02.2023 В проекте «Неделя ЕВРАЗа в СибГИУ» приняли участие 500 учащихся Кузбасса и Урала
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Новокузнецке с 14 по 16 февраля прошел профориентационный проект «Неделя ЕВРАЗа в ...06.08.2021 Специалисты ЕВРАЗа завершили рекультивацию земельных участков в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. В Новокузнецке специалисты Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК, входит ...30.06.2020 На ЕВРАЗ ЗСМК прошел инспекционный контроль арматуры по польским техническим оценкам
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2020. На ЕВРАЗ ЗСМК в режиме видеоконференции прошел плановый аудит арматуры класса В500В ...14.06.2016 ЕВРАЗ проведет корпоративный чемпионат профессионального мастерства по стандарту WorldSkills
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2016. С 4 по 8 июля 2016 года впервые в Новокузнецке на базе Западно-Сибирского ...