В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при поддержке ЕВРАЗа проходит трехдневный фестиваль «Бардин. Легенда». Мероприятие приурочили к 140-летию со дня рождения академика Ивана Бардина. В нем принимают участие школьники, преподаватели университета, сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.В рамках открытия фестиваля представители СибГИУ и ЕВРАЗ ЗСМК вручили сертификаты старшеклассникам, ставшим участниками «Академии карьеры ЕВРАЗа». Проект стартовал в Новокузнецке осенью. Также специалисты ЕВРАЗ ЗСМК и преподаватели СибГИУ провели мастер-классы по проектной деятельности для участников программы «Предуниверсарий». Темы для участников разработали эксперты компетенций корпоративного чемпионата рабочих профессий ЕВРАЗа.6 и 7 декабря старшеклассники узнают о проектах Инженерного бакалавриата, достижениях металлургических научно-педагогических школ СибГИУ. Молодые специалисты комбината расскажут школьникам свои истории успеха. Также учащиеся подробно познакомятся с проектом «Академия карьеры ЕВРАЗа».