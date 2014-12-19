Евгений Куйвашев: Свердловская область полностью себя обеспечивает яйцами, мясом птицы и свининой

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении ...

Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2014. В Свердловской области введут в строй 38 объектов молочного животноводства. Об этом на ...

Евгений Куйвашев: В Свердловской области введут в строй 38 объектов молочного животноводства

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2014. До конца года в Свердловской области будет построено более 2 млн кв. м. жилья. Об этом ...

Евгений Куйвашев: В Свердловской области построят более 2 млн кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2014. Свердловская область опаздывает с заготовкой кормов из-за погодных условий, и их ...

К 2020 году потребность Свердловской области в мясе будет обеспечена за счет предприятий АПК региона более чем на 60%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2014. В результате реализации программы «Уральская деревня» к 2020 году в Свердловской ...