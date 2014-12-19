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Евгений Куйвашев: Свердловская область полностью себя обеспечивает яйцами, мясом птицы и свининой

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Агрокомплекс Свердловской области полностью обеспечивает потребности жителей региона в куриных яйцах, мясе птицы, свинине и овощах открытого грунта. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в прямом эфире ОТВ в ходе «Прямой линии».

«По яйцу, мясу птицы, свинине и овощам открытого грунта мы полностью обеспечиваем себя сами. По овощам закрытого грунта — пока на 50%. По молоку — прирастаем ежегодно от 8 до 15%», — отметил глава региона.

Напомним, что в ходе «Прямой линии» Е. Куйвашев также рассказал о заключенной договоренности с ритейл-сетями о введении минимальных наценок на куриные яйца.
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