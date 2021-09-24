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Вчера, 17:40

Доля нераспроданного жилья в новостройках РФ достигла 67%

УрБК, Москва, 04.12.2023. На 1 ноября доля нераспроданного жилья в новостройках РФ достигла 67% (71,1 млн кв. м.). За год этот показатель вырос на 1,9 процентного пункта. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные аналитического центра компании «Дом.PФ».

В Минстрое РФ рассказали, что в настоящее время в стране возводится свыше 100 млн кв. м. жилья.

«По данным единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на 30 ноября из 107,3 млн кв. м. строящегося жилья продано 35,7 млн кв. м. (33%), по 44 млн кв. м. (41%) открыты продажи, по 27,5 млн кв. м. продажи еще не начались», — отметили представители министерства.

В Минстрое подчеркнули, что эти показатели не говорят о затоваренности рынка жилья в России, а, наоборот, свидетельствуют о возвращении его к балансу. Достигнуты они благодаря рекордному объему строящегося нового жилья после нескольких лет затишья на рынке девелопмента.
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