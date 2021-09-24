Доля нераспроданного жилья в новостройках РФ достигла 67%

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УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. К концу сентября 2021 года объем строящегося жилья в Екатеринбурге составляет 2,9 млн ...

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УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В России впервые с осени 2020 года наблюдается рост объемов строящегося жилья. Об этом ...

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УрБК, Москва, 13.01.2020. На 1 января доля строящегося жилья в России с использованием счетов эскроу достигла 26%. Об ...