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25.01.2024

Объем нераспроданного нового жилья в России достиг рекордных 72,5 млн кв. метров в 2023 году

УрБК, Москва, 25.01.2024. Объем нераспроданного первичного жилья в России вырос за 2023 год на 7% и достиг рекордного показателя в 72,5 млн кв. метров к 1 января 2024 года, пишет РИА «Недвижимость», ссылаясь на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В общем объеме ведущегося строительства в России доля нераспроданных квартир составила к 1 января 2024 года 68,4%, что на 0,5 п. п. меньше, чем по состоянию на 1 января 2023 года.

По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, сложившаяся тенденция не означает, что россияне стали покупать меньше квартир.

«Все дело в увеличившихся объемах строительства. За год было запущено рекордное количество новых девелоперских проектов — уже более 44 млн кв. м.», — цитирует его РИА «Недвижимость».

По его словам, в настоящее время в России строится более 107 млн кв. метров жилья.
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