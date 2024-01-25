Объем нераспроданного нового жилья в России достиг рекордных 72,5 млн кв. метров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» подвела итоги деятельности в 2023 году. За ...04.12.2023 Доля нераспроданного жилья в новостройках РФ достигла 67%
УрБК, Москва, 04.12.2023. На 1 ноября доля нераспроданного жилья в новостройках РФ достигла 67% (71,1 млн кв. м.). За ...20.10.2023 В Екатеринбурге более половины строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут не раньше 2025 года
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Екатеринбурге 56% квартир (8,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в ...21.01.2020 В России с использованием проектного финансирования строят более 26 млн кв. метров жилья
УрБК, Москва, 21.01.2020. На 1 января 2020 года с использованием проектного финансирования и счетов эскроу в РФ ...25.01.2011 В 2010 году в Свердловской области доля индивидуального жилья в общем объеме ввода сократилась на 8,6%
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2011. В январе — декабре 2010 года на территории Свердловской области сдано в эксплуатацию ...