Объем нераспроданного нового жилья в России достиг рекордных 72,5 млн кв. метров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» подвела итоги деятельности в 2023 году. За ...

«Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию 290 тыс. 478 кв. метров недвижимости в 2023 году

УрБК, Москва, 04.12.2023. На 1 ноября доля нераспроданного жилья в новостройках РФ достигла 67% (71,1 млн кв. м.). За ...

В Екатеринбурге более половины строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут не раньше 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Екатеринбурге 56% квартир (8,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в ...