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Россияне потратили 18 трлн рублей на покупку и строительство жилья в 2023 году

УрБК, Москва, 28.02.2024. В 2023 году россияне приобрели около 3,8 млн жилых помещений на сумму 18 трлн руб., что на 47,5% больше аналогичного показателя 2022 года, пишет Forbes, ссылаясь на данные аналитического центра «ДОМ.РФ». Издание назвало данную сумму рекордной.

«В 2023 году граждане приобрели около 3,8 млн жилых помещений, потратив на это рекордные 18 трлн руб., что эквивалентно 11% ВВП (171 трлн руб.)», — пишет Forbes.

2,78 млн помещений (73%) пришлось на сегмент многоквартирного жилья. 1 млн семей построили или купили частный дом. Общая сумма, вложенная россиянами в недвижимость в 2023 году, эквивалентна 7% кадастровой стоимости всего жилищного фонда РФ (261 трлн руб.).

«Для сравнения, за 2023 год прирост средств физлиц на счетах и депозитах в банках составил всего 7,4 трлн руб.», — цитирует издание руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга.

8,1 трлн руб. граждане РФ потратили в 2023 году на покупку нового жилья. 1,7 трлн руб. пришлось на долю ИЖС. ИЖС стало самым быстрорастущим сегментом ипотечного рынка, отмечают аналитики. Объем финансирования ИЖС за счет ипотечного кредитования вырос в 2023 году в 17 раз, с 32 до 537 млрд руб. В сегменте многоквартирного жилья доля сделок с ипотекой на первичном рынке увеличилась до 87%, на вторичном — до 48%.
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