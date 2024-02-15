Россияне потратили 18 трлн рублей на покупку и строительство жилья в 2023 году

Материалы по теме

В 2023 году россияне потратили на покупку новых легковых авто свыше 3 трлн рублей

УрБК, Москва, 15.02.2024. В 2023 году жители РФ потратили на покупку легковых автомобилей рекордную сумму — 8,976 трлн ...

Объем кредитов россиян вырос до 34,8 трлн рублей к ноябрю 2023 года

УрБК, Москва, 27.12.2023. К 1 ноября 2023 года объем кредитного портфеля россиян увеличился на 6 трлн руб., до 34,8 ...

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

УрБК, Москва, 30.09.2020. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о федеральном бюджете на 2021 год ...