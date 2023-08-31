Таиланд в 2023 году посетят не менее 1,6 млн российских туристов

Материалы по теме

Летом из России за рубеж выезжали 5 млн организованных туристов

УрБК, Москва, 31.08.2023. Летом 2023 года за рубеж из России выезжали 5 млн организованных туристов. Об этом рассказал ...

Российские туристы в 2022 году чаще всего посещали Турцию, ОАЭ и Абхазию

УрБК, Москва, 06.02.2023. Самым популярным направлением среди российских туристов по итогам 2022 года стала Турция — в ...

За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России

УрБК, Москва, 20.01.2023. По итогам первой половины января Россия заняла первое место среди стран по количеству ...

В 2011 году число граждан РФ, посетивших Египет, снизилось на 60,5%

УрБК, Москва, 05.09.2011. Росстат и Ростуризм опубликовал статистику выезда за рубеж, согласно которой за I полугодие ...

Ассоциация туроператоров России: Российские туристы не поехали в Таиланд вместо Египта

УрБК, Москва, 17.03.2011. Общий въездной поток россиян в Таиланд увеличился в феврале 2011 года всего на 2%. Таким ...