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Вчера, 15:59

Таиланд в 2023 году посетят не менее 1,6 млн российских туристов

УрБК, Москва, 04.12.2023. По итогам 2023 года Таиланд посетят не менее 1,6 млн российских туристов. Такой прогноз сделал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, пишет «Прайм».

«Можно предположить, что по итогам года страну посетят как минимум 1,6 миллионов россиян», — цитирует его агентство. Д. Горин подчеркнул, что это на 100 тыс. человек больше, чем в 2019 году.

По итогам 10 месяцев 2023 года Таиланд посетили 1,1 млн граждан РФ. На втором месте по популярности у российских туристов в зимний сезон — Объединенные Арабские Эмираты. Также граждане РФ активно посещали Египет, Шри-Ланку, Кубу и Мальдивы.
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