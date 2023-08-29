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Вчера, 13:56

Летом из России за рубеж выезжали 5 млн организованных туристов

УрБК, Москва, 31.08.2023. Летом 2023 года за рубеж из России выезжали 5 млн организованных туристов. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, сообщает ТАСС.

Самыми востребованными зарубежными направлениями стали Турция (2,6 млн человек), Абхазия (1,2 млн), Объединенные Арабские Эмираты (350 тыс.), Египет (300 тыс.) и Таиланд (180 тыс.). Также россияне посещали Мальдивы (55 тыс.), Кубу (35 тыс.), Шри-Ланку (27 тыс.) и Сейшелы (11 тыс.).

Отдельно Д. Горин отметил, что за полгода Таиланд посетили 800 тыс. человек, что говорит о высокий динамике восстановления туристического потока.
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