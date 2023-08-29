Летом из России за рубеж выезжали 5 млн организованных туристов

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем ...02.08.2023 Турция заняла четвертое место по стоимости зарубежного отдыха для россиян
УрБК, Москва, 02.08.2023. Отдых в Турции летом 2023 года стал самым популярным направлением для выездного туризма. В то ...12.01.2022 Представители туриндустрии назвали самые востребованные зарубежные направления у свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. Египет оказался самым популярным зарубежным направлением для туристов из Свердловской ...10.07.2015 В Свердловской области в 2014 году продажи турпутевок снизились на 20%
В 2014 году в Свердловской области было реализовано 169,6 тыс. туристических путевок, что на 20,2% меньше, чем за 2013 ...05.09.2011 В 2011 году число граждан РФ, посетивших Египет, снизилось на 60,5%
УрБК, Москва, 05.09.2011. Росстат и Ростуризм опубликовал статистику выезда за рубеж, согласно которой за I полугодие ...