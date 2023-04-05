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Факультет журналистики УрФУ провел «День межпоколенческих коммуникаций»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 2 декабря на площадке факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) прошел «День межпоколенческих коммуникаций». Об этом сообщает группа «ЖУРФАК УрФУ (УрГУ им. А.М. Горького)» в соцсети «ВКонтакте».

Факультет журналистики УрФУ провел «День межпоколенческих коммуникаций»
Фото из группы «ЖУРФАК УрФУ (УрГУ им. А.М. Горького)» в соцсети «ВКонтакте»

«Студенты узнали, как сформировать сообщение так, чтобы его точно поняли люди разных поколений, как описать целевую группу из представителей выбранного поколения, а также то, как продвигаются наукоемкие стартапы и ИТ-компании», — указано в сообщении.

В рамках мероприятия мастер-классы провели два спикера из Российской ассоциации по связям с общественностью: руководитель группы межпоколенческих исследований РАСО, ведущий специалист Центра подготовки руководителей высшего звена РАНХИГС Андрей Андреев и PR-специалист IT-холдинга TalentTech Виктория Чернышева.

Так, в рамках мастер-класса «Поколенческий разрыв» (под руководством А. Андреева) участники учились создавать контент для другого поколения, а также описывать свое поколение как бренд. В. Чернышева провела мастер-класс под названием «Технологический PR: Продвижение наукоемких стартапов и ИТ-компаний».

Мероприятие заинтересовало и учащихся других екатеринбургских вузов. К примеру, мастер-классы посетили студенты Гуманитарного университета, обучающиеся на факультете социальной психологии по специальности «Реклама и связи с общественностью».

«Без понимания своей аудитории ни один профессионал не сядет делать медиапродукт. Тем важнее узнать, как потребляют информацию иксы, игреки, зэты. Мне кажется, студенты получили ключ ко вниманию всех поколений», — прокомментировал состоявшиеся мастер-классы директор департамента «Факультет журналистики» УрФУ им. Ельцина Иван Некрасов.
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