Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 02.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 ноября 2023 года. Курс доллара ...29.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 11 коп.
УрБК, Москва, 29.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 сентября 2023 года. Курс ...15.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 15.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября 2023 года. Курс ...01.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 01.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2023 года. Курс ...29.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 76 коп., евро — на 98 коп.
УрБК, Москва, 29.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 августа 2023 года. Курс ...