Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 01.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2023 года. Курс доллара США вырос на 1,18 руб., до 89,76 руб., евро — на 1,02 руб., до 97,91 руб.