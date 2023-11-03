Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге и его пригородах в ноябре составила 31%

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге в ноябре 2023 года составила 120,4 тыс. руб., а в ближайших его пригородах — 82,8 тыс. руб. (разница — 31%). Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



В среднем по городам-миллионникам квартиры на «вторичке» в ближайших пригородах оказались на 28% дешевле, чем в границах города.



Согласно исследованию, в том же месяце 2022 и 2020 годов разница в стоимости «квадрата» жилья в Екатеринбурге и его ближайших пригородах была еще ощутимее — 32% и 38% соответственно.