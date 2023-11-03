Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге и его пригородах в ноябре составила 31%

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре 2023 года составила 119,9 ...03.11.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 12%
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в ...14.03.2023 Средняя стоимость «квадрата» студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за четыре года выросла на 56%
Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 122 тыс. руб. По сравнению ...14.03.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» студий на вторичном рынке жилья за четыре года выросла на 81,8%
УрБК, Челябинск, 14.03.2023. Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Челябинска составляет ...14.03.2023 Средняя стоимость «квадрата» студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за четыре года выросла на 56%
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...