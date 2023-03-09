Средняя стоимость «квадрата» студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за четыре года выросла на 56%

Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 122 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом (78 тыс. руб.) этот показатель вырос на 56%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



При этом средняя стоимость «квадрата» студий на вторичном рынке жилья уральской столицы превышает соответствующий показатель квартир большей площади. Так, разница в цене квадратного метра студий и однокомнатных квартир составляет 4,3%, двухкомнатных — 12,5%, трехкомнатных — 14,3%, четырехкомнатных и больше — 18,1%.



Отмечается, что самые компактные квартиры получили максимальную прибавку к стоимости с 2019 года в сравнении с другими типами комнатности: +72% по цене «квадрата» в среднем по городам-миллионникам. Для сравнения: однокомнатные квартиры прибавили 66%, а двух-трех- и многокомнатные квартиры — 58-59%.