Средняя стоимость «квадрата» студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за четыре года выросла на 56%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 122 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом (78 тыс. руб.) этот показатель вырос на 56%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
При этом средняя стоимость «квадрата» студий на вторичном рынке жилья уральской столицы превышает соответствующий показатель квартир большей площади. Так, разница в цене квадратного метра студий и однокомнатных квартир составляет 4,3%, двухкомнатных — 12,5%, трехкомнатных — 14,3%, четырехкомнатных и больше — 18,1%.
Отмечается, что самые компактные квартиры получили максимальную прибавку к стоимости с 2019 года в сравнении с другими типами комнатности: +72% по цене «квадрата» в среднем по городам-миллионникам. Для сравнения: однокомнатные квартиры прибавили 66%, а двух-трех- и многокомнатные квартиры — 58-59%.
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