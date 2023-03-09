В Челябинске средняя цена «квадрата» студий на вторичном рынке жилья за четыре года выросла на 81,8%

УрБК, Челябинск, 14.03.2023. Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Челябинска составляет 82 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом (45,1 тыс. руб.) этот показатель вырос на 81,8%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
При этом средняя стоимость «квадрата» студий на вторичном рынке жилья южноуральской столицы превышает соответствующий показатель квартир большей площади. Так, разница в цене квадратного метра студий и однокомнатных квартир составляет 9,9%, двухкомнатных — 14,2%, трехкомнатных — 17,8%, четырехкомнатных и больше — 26,9%.
По мнению руководителя сервиса «Циан.Аналитика» Алексея Попова, востребованность студий на рынке увеличивается с изменением образа жизни: молодые люди позже вступают в брак, быстрее съезжают от родителей, то есть на рынке все больше несемейных молодых покупателей, которым подходит компактное жилье. Он считает, что с учетом текущих демографических тенденций спрос на студии продолжит увеличиваться, а потенциальная аудитория — расти.
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