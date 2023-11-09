Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Челябинске и его пригородах в ноябре составила 14%

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге в ноябре ...09.11.2023 Челябинск попал в топ-3 рейтинга городов РФ по росту средней стоимости жилья на «вторичке»
УрБК, Челябинск, 09.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в октябре ...03.11.2023 Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по годовому росту стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 03.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре ...16.10.2023 Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по разнице в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках
УрБК, Челябинск, 16.10.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке в октябре ...05.10.2023 Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по росту стоимости жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 05.10.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на вторичном рынке жилья в III квартале 2023 года ...