Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Челябинске и его пригородах в ноябре составила 14%

Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге и его пригородах в ноябре составила 31%

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге в ноябре ...