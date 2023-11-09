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Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Челябинске и его пригородах в ноябре составила 14%

УрБК, Челябинск, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Челябинске в ноябре 2023 года составила 96,1 тыс. руб., а в ближайших его пригородах — 82,7 тыс. руб. (разница — 14%). Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

С этим результатом столица Южного Урала заняла последнее место рейтинга среди 16 городов-миллионников. Иными словами, разница в стоимости «квадрата» жилья на «вторичке» в столице и ее пригородах там оказалась наименьшей.

В свою очередь, самый большой разрыв в ценах отмечен в Москве (42%), Казани (40%) и Нижнем Новгороде (38%).

Согласно исследованию, в том же месяце 2022 и 2020 годов разница в стоимости «квадрата» жилья в Челябинске и его ближайших пригородах была меньше — 9% и 10% соответственно.
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