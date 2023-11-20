УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Средняя стоимость аренды «однушек» в Челябинске с начала года выросла на треть

УрБК, Челябинск, 01.12.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в ноябре составила 19,8 тыс. руб. За истекший месяц этот показатель вырос на 7,1%, с начала года — на 33,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Сильнее всего среди городов РФ съемные «однушки» с начала года подорожали в Кирове (на 45%), Набережных Челнах (на 44%), Новосибирске (на 40,1%) и Нижнем Тагиле (на 38,6%).

Аренда двухкомнатных объектов в столице Южного Урала в ноябре подорожала на 5,6%, до 25,8 тыс. руб. С начала года рост составил 24,5%.

Средняя стоимость аренды «трешек» в Челябинске в ноябре достигла 33,3 тыс. руб. За месяц этот показатель снизился на 4,3%, с начала года, наоборот, вырос — на 19,7%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 16:40 В Екатеринбурге аренда «однушек» с начала года подорожала почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в ноябре составила 25,7 ...

20.11.2023 В Челябинске средняя стоимость аренды малогабаритных квартир с начала года выросла на 42%

УрБК, Челябинск, 20.11.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м. ...

13.11.2023 В Челябинске аренда «двушек» за месяц подорожала на 8,4%

УрБК, Челябинск, 13.11.2023. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в октябре 2023 года составила ...

13.10.2023 Аренда «однушек» в Челябинске с начала года подорожала на 14,8%

УрБК, Челябинск, 13.10.2023. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске составляет 17 тыс. руб. в ...

18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%

УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее03.11.2023«Оптимум» для бизнеса22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года
Архив новостей
Декабрь 2023 (35)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18