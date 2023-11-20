Средняя стоимость аренды «однушек» в Челябинске с начала года выросла на треть

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в ноябре составила 25,7 ...20.11.2023 В Челябинске средняя стоимость аренды малогабаритных квартир с начала года выросла на 42%
УрБК, Челябинск, 20.11.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м. ...13.11.2023 В Челябинске аренда «двушек» за месяц подорожала на 8,4%
УрБК, Челябинск, 13.11.2023. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в октябре 2023 года составила ...13.10.2023 Аренда «однушек» в Челябинске с начала года подорожала на 14,8%
УрБК, Челябинск, 13.10.2023. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске составляет 17 тыс. руб. в ...18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...