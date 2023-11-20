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ФАС проверит видеоконтент «Альфа-Банка» на предмет нарушения закона о рекламе

УрБК, Москва, 01.12.2023. В ФАС России поступили обращения граждан с претензиями к рекламе кредитной карты АО «Альфа-Банк», в которой банк сообщал существенную информацию трудночитаемым шрифтом. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ролике крупным шрифтом указывалась информация о выгодах кредитной карты, а существенные детали, поясняющие данное рекламное предложение, демонстрировались в течение короткого времени трудным аудиовизуальным способом, не позволяющим потребителям получить все необходимые для осознанного выбора данные.

В ФАС России отмечают, что если существенные условия предоставления финансовой услуги формально присутствуют в рекламе, но не могут быть восприняты потребителем, то они до него надлежащим образом не доведены и вводят в заблуждение относительно предлагаемой услуги.

Антимонопольное ведомство оценит ролик АО «Альфа-Банк» на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины банку грозит штраф.

Напомним, что это уже не первое дело, которое служба возбудила в отношении АО «Альфа-Банк» — одно из нарушений было выявлено месяцем ранее в рекламном сообщении данного банка на телеканале «МАТЧ-ТВ».
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