ФАС России возбудила против «Почта банка» дело о нарушении новых условий рекламы

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В Челябинской области антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Почта Банка»

УрБК, Челябинск, 19.01.2024. Южноуральское отделение УФАС России возбудило дело в отношении АО «Почта Банк». Причиной ...

Банки и МФО с 23 октября будут сообщать в рекламе максимальную процентную ставку по кредитам

С 23 октября 2023 года в России вступает в силу норма закона, запрещающая банкам и микрофинансовым организациям (МФО) ...

Банки и МФО с 23 октября будут сообщать в рекламе максимальную процентную ставку по кредитам

УрБК, Москва, 18.10.2023. С 23 октября 2023 года в России вступает в силу норма закона, запрещающая банкам и ...

Апелляционный суд поддержал претензии ФАС к рекламе кредита ОАО «РСХБ»

УрБК, Москва, 06.03.2013. Девятый Арбитражный апелляционный суд г. Москвы вынес решение о том, что реклама ОАО ...