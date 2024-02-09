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Вчера, 14:25

ФАС России возбудила против «Почта банка» дело о нарушении новых условий рекламы

УрБК, Москва, 04.03.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила первое дело о нарушении новых условий рекламы кредитов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, что с 23 октября 2023 года финансовые организации в России обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых. При этом отображать эту информацию им нужно будет тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты.

В ФАС поступила жалоба на то, что в рекламе «Почта банка», транслируемой в Москве и Московской области, данные условия были нарушены. «В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита (сумма, срок, условие о заключении договора страхования), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих стоимость кредита», — говорится в релизе пресс-службы ФАС РФ.

Ранее «Почта банк» был оштрафован на 500 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу опции банка «Гарантированная ставка».
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