Банки и МФО с 23 октября будут сообщать в рекламе максимальную процентную ставку по кредитам

УрБК, Москва, 15.03.2023. Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических ...21.05.2014 ЦБ обяжет банки раскрывать полную стоимость вклада с 1 июня 2014 года
УрБК, Москва, 21.05.2014. Банки будут обязаны с 1 июня 2014 года раскрывать на своих сайтах информацию о полной ...18.04.2013 Минфин обяжет кредитные учреждения размещать стоимость займа в договоре крупным шрифтом
УрБК, Москва, 18.04.2013. Согласно поправкам в закон о микрофинансировании, МФО при заключении договора микрозайма ...06.09.2010 ФАС РФ намерена обязать банки указывать в рекламе полную стоимость кредита
УрБК, Москва, 06.09.2010. Федеральная антимонопольная служба РФ решила радикально повысить информативность банковской ...06.09.2010 «Коммерсантъ» и Светлана Дементьева: Реклама на полную ставку
Федеральная антимонопольная служба решила радикально повысить информативность банковской рекламы. Внесенные в ...