Банки и МФО с 23 октября будут сообщать в рекламе максимальную процентную ставку по кредитам

С 23 октября 2023 года в России вступает в силу норма закона, запрещающая банкам и микрофинансовым организациям (МФО) рекламировать только привлекательные процентные ставки. Об этом сообщает Telegram-канал ЦБ РФ.



Эта норма касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуком.



Так, финансовые организации будут обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых. При этом отображать эту информацию им нужно будет тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты.



«Новая норма позволит заемщикам обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку», — говорится в сообщении регулятора.