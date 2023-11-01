ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» за нарушение закона о рекламе

УрБК, Москва, 01.11.2023. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении закона о рекламе в ...31.10.2022 Челябинское УФАС нашло признаки нарушения закона о рекламе в предложении от «Альфа-Банка»
УрБК, Челябинск, 31.10.2022. Специалисты УФАС России по Челябинской области нашли признаки нарушения законодательства ...18.02.2022 Сотрудники челябинского УФАС возбудили дело против «Совкомбанка» из-за нарушения закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 18.02.2022. Челябинское УФАС России возбудило дело против ПАО «Совкомбанк» из-за выявленных признаков ...10.08.2015 Альфа-банк могут оштрафовать на 500 тыс. рублей за смс-спам
УрБК, Москва, 10.08.2015. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала смс-рекламу Альфа-банка незаконной. Об этом ...20.08.2010 Реклама вкладов ОАО «Собинбанк» признана ненадлежащей
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2010. Реклама вкладов ОАО «Собинбанк» с предложением покупки участка в санатории «Барвиха» ...