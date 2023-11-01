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ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» за нарушение закона о рекламе

УрБК, Москва, 09.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушениях закона о рекламе в отношении «Альфа-Банка». Они были выявлены в рекламном ролике о кредитном продукте финансового учреждения на телеканале «МАТЧ-ТВ», сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, специалисты ФАС выявили нарушения предоставления данных о минимальной ставке по кредитной карте банка и информации о самом финансовом учреждении. В случае установления вины по данным пунктам организации грозит штраф.
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