ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» о нарушении закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 18.02.2022. Челябинское УФАС России возбудило дело против ПАО «Совкомбанк» из-за выявленных признаков ...05.02.2018 ФАС подозревает «Тинькофф Банк» в нарушении закона о рекламе
УрБК, Москва, 05.02.2018. Московское отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело в ...10.08.2015 Альфа-банк могут оштрафовать на 500 тыс. рублей за смс-спам
УрБК, Москва, 10.08.2015. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала смс-рекламу Альфа-банка незаконной. Об этом ...20.08.2010 Реклама вкладов ОАО «Собинбанк» признана ненадлежащей
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2010. Реклама вкладов ОАО «Собинбанк» с предложением покупки участка в санатории «Барвиха» ...30.06.2009 В отношении ОАО «Банк24.ру» возбуждено дело по признакам нарушения закона РФ «О рекламе»
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2009. ОАО «Банк24.ру» подозревается в нарушении закона Российской Федерации «О рекламе». ...