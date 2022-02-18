ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» о нарушении закона о рекламе

УрБК, Москва, 01.11.2023. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении закона о рекламе в отношении «Альфа-Банка». Нарушения были выявлены в рекламном ролике о кредитном продукте финансового учреждения, сообщается в официальном Telegram-канале ФАС России.



Так, специалисты надзорного ведомства выявили нарушения предоставления данных о стоимости обслуживания кредитной карты банка, информации о самом банке и сроках оформления пластика. В случае установления вины по данным пунктам финансовой организации грозит штраф.