ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение рекламного законодательства

УрБК, Москва, 09.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушениях закона о рекламе ...01.11.2023 ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» о нарушении закона о рекламе
УрБК, Москва, 01.11.2023. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении закона о рекламе в ...18.02.2022 Сотрудники челябинского УФАС возбудили дело против «Совкомбанка» из-за нарушения закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 18.02.2022. Челябинское УФАС России возбудило дело против ПАО «Совкомбанк» из-за выявленных признаков ...21.12.2017 ФАС возбудила дело против группы компаний «ПИК» из-за некорректной рекламы в «Яндекс.Директе»
УрБК, Москва, 21.12.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО «Группа компаний ПИК» ...17.06.2009 В отношении ОАО «Уралсвязьинформ» возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2009. 25 июня 2009 года Свердловское управление ФАС РФ рассмотрит дело, возбужденное в ...