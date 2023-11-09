ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение рекламного законодательства

УрБК, Москва, 20.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ООО «Яндекс». Компания обвиняется в нарушении закона о рекламе, сообщается на официальном сайте ведомства.



Так, специалисты ФАС получили жалобу от интернет-пользователя, который сообщил, что в рекламе онлайн-подписки «Яндекс.Плюс» была указана цена на услугу со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности. При попытке приобрести подписку по указанной стоимости заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о цене на услугу.



Специалисты ФАС проверят рекламу на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе — штраф в размере до 500 тыс. руб.