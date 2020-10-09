На ускоренный рост цен обратило внимание 65% россиян

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...09.10.2020 Более 40% россиян ждут резкого роста цен на продукты в ближайшее время
Около 43% опрошенных граждан РФ ожидают резкое повышение цен на основные продукты питания и товары первой необходимости ...09.10.2020 Более 40% россиян ждут резкого роста цен на продукты в ближайшее время
УрБК, Москва, 09.10.2020. Около 43% опрошенных граждан РФ ожидают резкое повышение цен на основные продукты питания и ...03.04.2020 Половина россиян опасаются ускоренного роста цен на товары и услуги
Половина россиян считают, что в ближайшие месяцы ускорится рост цен на продукты питания, товары и услуги, ...03.04.2020 Половина россиян опасаются ускоренного роста цен на товары и услуги
УрБК, Москва, 03.04.2020. Половина россиян считают, что в ближайшие месяцы ускорится рост цен на продукты питания, ...