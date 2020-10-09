На ускоренный рост цен обратило внимание 65% россиян

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УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

Более 40% россиян ждут резкого роста цен на продукты в ближайшее время

Около 43% опрошенных граждан РФ ожидают резкое повышение цен на основные продукты питания и товары первой необходимости ...

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УрБК, Москва, 09.10.2020. Около 43% опрошенных граждан РФ ожидают резкое повышение цен на основные продукты питания и ...

Половина россиян опасаются ускоренного роста цен на товары и услуги

Половина россиян считают, что в ближайшие месяцы ускорится рост цен на продукты питания, товары и услуги, ...

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УрБК, Москва, 03.04.2020. Половина россиян считают, что в ближайшие месяцы ускорится рост цен на продукты питания, ...