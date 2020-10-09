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Сегодня, 14:03

На ускоренный рост цен обратило внимание 65% россиян

УрБК, Москва, 01.12.2023. Доля россиян, которые считают, что цены в стране стали расти быстрее, составляет 65%. Об этом говорится в исследовании от 24-26 ноября, проведенном фондом «Общественное мнение».

Согласно результатам опроса, 39% жителей России заявили, что цены будут расти ускоренными темпами и дальше.

Еще 22% сделали предположение, что цены растут теми же темпами, что и раньше, 3% считает, что увеличение цен замедлилось, а 4% изменений в их динамике не заметило вовсе. Также никто из респондентов не заметил снижения цен.

Рост цен на яйца заметило 56% опрошенных россиян.

Стоит отметить, что, согласно официальным статистическим данным, в Свердловской области за неделю с 13 по 20 ноября куриные яйца подорожали на 5,81%. С 20 по 27 ноября они выросли в цене на 3,31%, до 101,27 руб. за десяток.
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