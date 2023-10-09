В Екатеринбурге художники паблик-арта «ЧО» в помощь саду Нурова выставили на аукцион элементы украденного объекта

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания ...11.09.2023 В Екатеринбурге напротив Исети выпускница школы паблик-арта «ЧО» представила композицию из старых надувных изделий
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге в Саду Нурова появился арт-объект «Надувательство» из старых надувных ...13.07.2022 В рамках фестиваля «ЧО» будет организована Уральская школа паблик-арта
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. В рамках фестиваля «ЧО» будет организована Уральская школа паблик-арта, предназначенная ...09.02.2021 В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...17.11.2016 В Екатеринбурге объявлен аукцион на эксплуатацию 38 афишных стендов
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2016. Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион на право заключения договоров на ...