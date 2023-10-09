В Екатеринбурге художники паблик-арта «ЧО» в помощь саду Нурова выставили на аукцион элементы украденного объекта

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В Екатеринбурге на благотворительный аукцион выставили оставшиеся элементы от расположенного в саду Нурова паблик-арт-объекта «Надувательство», часть которого была украдена несколькими днями ранее. Об этом сообщает пресс-служба паблик-арта «ЧО».



На аукцион выставили три абстрактных пятна и два цветка, которые сделаны вручную выпускницей школы паблик-арта «ЧО» художницей Ульяной Розиной.



Начальная цена каждого лота составляет 5 тыс. руб.



По правилам аукциона участники предлагают свои ставки в комментариях под постом. Пять человек, предложивших наиболее высокие ставки, побеждают в аукционе. А победитель с самой высокой ставкой первым выбирает лот, далее право выбора переходит к победителю со следующей по размеру ставкой.



Оплатить лот нужно в течение 24 часов с момента объявления победителей. Если оплата не производится, тогда право переходит к участнику аукциона, который сделал наибольшую ставку, но не вошел в число победителей. Передача лота происходит после оплаты ставки. Деньги нужно перевести на счет активистов сада Нурова.



Аукцион состоится в Telegram-канале «ЧО» с 30 ноября по 10 декабря.