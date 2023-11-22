Минэкономразвития РФ в течение 10 дней подготовит постановление о продлении моратория на проверки бизнеса

Материалы по теме

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину продлить мораторий на ...

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году

УрБК, Москва, 22.11.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу ...

Мораторий на проверки бизнеса в России продлен до 2023 года

УрБК, Москва, 10.01.2023. Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2023 года. Об этом сообщается в ...

Правительство РФ продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год

Правительство РФ продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Он коснется около 100 тыс. ...

Минэкономразвития предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса

УрБК, Москва, 11.09.2020. Минэкономразвития РФ предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до ...