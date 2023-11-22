Минэкономразвития РФ в течение 10 дней подготовит постановление о продлении моратория на проверки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину продлить мораторий на ...22.11.2023 Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году
УрБК, Москва, 22.11.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу ...10.01.2023 Мораторий на проверки бизнеса в России продлен до 2023 года
УрБК, Москва, 10.01.2023. Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2023 года. Об этом сообщается в ...08.09.2021 Правительство РФ продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год
Правительство РФ продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Он коснется около 100 тыс. ...11.09.2020 Минэкономразвития предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса
УрБК, Москва, 11.09.2020. Минэкономразвития РФ предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до ...