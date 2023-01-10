Мораторий на проверки бизнеса в России продлен до 2023 года

УрБК, Москва, 10.01.2023. Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



В текущем году плановые проверки будут проходить только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Плюс плановое мероприятие можно будет отменить, если инспектор уже нанес профилактический визит по инициативе проверяемой организации.



Также уточняется, что мораторий не коснется проверок на основании индикаторов риска. Инспекции будут проводиться только там, где есть риск нарушения законодательства. Плюс на портале Госуслуг будет работать сервис жалоб на решения контрольных органов, куда можно обратиться в случае нарушения моратория.



«Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении.